Перед хутором Гуляевским авария с "перевертышем". Как сообщают очевидцы, это не единственное ДТП сегодня на трассе.
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Перед хутором Гуляевским авария с "перевертышем". Как сообщают очевидцы, это не единственное ДТП сегодня на трассе.