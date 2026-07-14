Юрист Хаминский: перевод на личную карту может заинтересовать правоохранителей

Переводы на личные банковские карты могут привлечь внимание правоохранительных и контролирующих органов, если получатель связан с экстремистской или террористической деятельностью либо перевод вызывает подозрения.
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