Ваш IQ ниже 110, если вы не сможете найти 6 отличий за 15 секунд

Готовы доказать, что это не так? Вы знали, что средний уровень IQ — это 91-110 балов? А свой уровень знаете? Предлагаем выяснить! Тесты на IQ оценивают в первую очередь скорость мышления и способность анализировать уходящую информацию, поэтому мы подготовили для вас короткий тест, который покажет, все ли у вас в порядке.