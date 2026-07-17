Pivot Cluster Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Sidgate 6/9 28520 6/10 28557 7/17 28554 NY is probing not liquidating NY is respecting London's sell-side sweep NY is in absorption-verification mode Trade the Sequence 15s bars IF sweep THEN reclaim IF reclaim THEN hinge IF hinge THEN break IF break THEN trade setup is valid Entry: buy pullback to the lip Bears flip the script The Atomic Logic Chain (IF-THEN) Correct Mechanics + Correct Structure + Correct Logic = Correct Trade.