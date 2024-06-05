«Макаревич» неожиданно появился в зоне СВО

В любой самой непростой ситуации всегда помогает чувство юмора и хорошая ирония. Зона проведения СВО в этом плане не является исключением … Стало известно, что в зоне проведения боевых действий замечен «Макаревич».
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