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«Калгари» начал сезон НХЛ с 3 поражений подряд при разнице шайб 3:16. Клуб дважды уступил «Сиэтлу» с одинаковым счетом 1:6

« Калгари » неудачно начал новый сезон НХЛ – с трех поражений подряд при разнице шайб 3:16.  Сегодня «Флэймс» уступили « Сиэтлу » (1:6) в гостевой игре регулярного чемпионата.

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