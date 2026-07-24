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В Истре и Одинцовском округе выявлены нарушения природоохранного законодательства

В Истре и Одинцовском округе выявлены нарушения природоохранного законодательства

Специалисты Минэкологии Московской области провели надзорные мероприятия в Истре и Одинцовском округе после обращений граждан и администрации города Истра о возможных нарушениях природоохранного законодательства.

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