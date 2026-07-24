В Истре и Одинцовском округе выявлены нарушения природоохранного законодательства

Специалисты Минэкологии Московской области провели надзорные мероприятия в Истре и Одинцовском округе после обращений граждан и администрации города Истра о возможных нарушениях природоохранного законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии