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Татар-информ

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Партдесант «Единой России» оценил объекты народной программы в шести районах РТ

Партдесант «Единой России» оценил объекты народной программы в шести районах РТ

фото: официальный портал "Единой России" В Татарстане партдесант оценил объекты народной программы «Единой России» в Сабинском, Новошешминском, Мамадышском, Елабужском, Азнакаевском районах и Набережных Челнах.

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