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Добрый Мир

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«Это не ведущая, это испанский стыд!»: Финал шоу "Суперстар". Новый скандал с Кудрявцевой и развязка, которой никто не ожидал

«Это не ведущая, это испанский стыд!»: Финал шоу "Суперстар". Новый скандал с Кудрявцевой и развязка, которой никто не ожидал

Завершение проекта «Суперстар!» на телеканале НТВ обернулось не праздничным финалом, а очередным громким скандалом, спровоцированным ведущей Лерой Кудрявцевой.

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Комментарии
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Лев Добрый
Одно слово - СРАМОТА!😱👈😜👍
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19 час.
EV
Evgeni Velesik
Еë действо по унижению Азизы началось изначально, в противовес Челобанову и это вместе с ведущей Королëвой, которая наперебой восхваляли Челобанова. Они шли в разнице Один бал/голос... Поведение Кудрявцевой не соответствует этики жюри!
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18 час.
ВС
Владимир Степанян
Лера Кудрявцева просто экранный образ лимитчицы 50-х годов XX века. Совершенно не понятно, что она делает и каким образом периодически оказывается в жюри музыкальных конкурсов. Постоянно тусоваться в около музыкальных кругах не основание оценивать творчество настоящих артистов.
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9 час.
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