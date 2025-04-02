«Это не ведущая, это испанский стыд!»: Финал шоу "Суперстар". Новый скандал с Кудрявцевой и развязка, которой никто не ожидал

EV

Evgeni Velesik

Еë действо по унижению Азизы началось изначально, в противовес Челобанову и это вместе с ведущей Королëвой, которая наперебой восхваляли Челобанова. Они шли в разнице Один бал/голос... Поведение Кудрявцевой не соответствует этики жюри!