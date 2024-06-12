Объявлены победители фотоконкурса ООН, посвященного Всемирному дню океанов — 2024

Победитель в категории «Подводные морские пейзажи» / © Taryn Schulz Второе место в категории «Подводные морские пейзажи» / © Daniel Sly Третье место в категории «Подводные морские пейзажи» / © Vanessa Mignon Победитель в категории «Надводные морские пейзажи» / © Michael Sswat Второе место в категории «Надводные морские пейзажи» / © Emmett Sparling Третье место в категории «Надводные морские пейзажи» / © Romeo Bodolai Победитель в категории «Большие и малые подводные существа» / © Mathieu Macias Второе место в категории «Большие и малые подводные существа» / © George Kuowei Kao Третье место в категории «Большие и малые подводные существа» / © Irene Middleton Победитель в категории «Пробудите новые глубины», посвященной проблемам экологии и загрязнения Мирового океана / © Renae Grinnell Capozzola Второе место в категории «Пробудите новые глубины» / © Patrick Webster Третье место в категории «Пробудите новые глубины» / © Sina Ritter Победитель в категории «Малые островные развивающиеся государства».