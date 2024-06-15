Финны в тревоге: не 1, а сразу 4 самолета РФ нарушили границу. В чем наша стратегия?

Александр Глущенко

50 лет они нарушали границу в р-не р. Карелия .. 50 лет д/звено поднималось по тревоге и летом и зимой , хотя отношения с чухнами были более -- менее и даже при Кекконене они нарушали границу , а завидев наши СУ.., мигом испарялись так , что ничего страшного , проверка бдительности чухонцев.