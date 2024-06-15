В Финляндии уже не на шутку бьют тревогу. Ну, ладно один самолет.
Финны в тревоге: не 1, а сразу 4 самолета РФ нарушили границу. В чем наша стратегия?
Комментарии
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Александр Глущенко
50 лет они нарушали границу в р-не р. Карелия .. 50 лет д/звено поднималось по тревоге и летом и зимой , хотя отношения с чухнами были более -- менее и даже при Кекконене они нарушали границу , а завидев наши СУ.., мигом испарялись так , что ничего страшного , проверка бдительности чухонцев.
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15 час.
alik3456 Джексон
Надо открыть контрабанду фанфуриков в сторону финнов... Поддержим братьев халявным алкоголем. Тогда не то что 4 самолёта и черти на хохлах прилетят и Баба Яга на леопарде...
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12 час.
Elena Dmitrieva
😂😂😂
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6 час.
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