Антон Хабаров: зрителей сказками не «перекормили»

Зрителей нельзя назвать «перекормленными» сказками, поскольку интерес к этому жанру сохраняется. Об этом заслуженный артист России Антон Хабаров рассказал в беседе с 5-tv.
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