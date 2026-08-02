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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вест Хэму» интересен Пэротт. За форвардом АЗ также следят «Бетис» и «Аякс»

« Вест Хэм » заинтересован в нападающем АЗ и сборной Ирландии Трое Пэрротте, сообщает Sky Sports. Игрок, в прошлом выступавший за «Тоттенхэм», также находится в поле зрения « Бетиса » и « Аякса ».

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