Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», прокомментировал необходимость отмены в России моратория на смертную казнь.
Не заметите, как вас расстреляют: нужна ли сейчас в России смертная казнь
Комментарии
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Алексей Сафронов
"царит не толирантноь", а Путин который , несмотря на его публичные выступления, на самом деле остаётся абсолютно типичным западным либералом.
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2 час.
НR
Надежда Rudi
В кино вон как смело расстреливают и приговаривают к смертной казни. И все мы смотрим и радуемся, что душегубца приговорили. А в жизни? Следаки стараются, собирают доказательства и толку НОЛЬ! Поэтому, наверное, к нам и перестали приезжать на вызовы наши полицейские? Кто там сможет пресечь эту вакханалию в судах? Школьника из 11 класса в Челябинске держат уже полгода в СИЗО и его не выпускают. Парню всю жизнь исковеркали, за тог что заступился за своего. А мигранты обидчики свободно гуляют на свободе. И радуются за наш российский суд.
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1 час.
Борис Виленский
Нужна 100%!
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1 час.
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