Не заметите, как вас расстреляют: нужна ли сейчас в России смертная казнь

НR

Надежда Rudi

В кино вон как смело расстреливают и приговаривают к смертной казни. И все мы смотрим и радуемся, что душегубца приговорили. А в жизни? Следаки стараются, собирают доказательства и толку НОЛЬ! Поэтому, наверное, к нам и перестали приезжать на вызовы наши полицейские? Кто там сможет пресечь эту вакханалию в судах? Школьника из 11 класса в Челябинске держат уже полгода в СИЗО и его не выпускают. Парню всю жизнь исковеркали, за тог что заступился за своего. А мигранты обидчики свободно гуляют на свободе. И радуются за наш российский суд.