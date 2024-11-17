Миф о белом Израиле

Израильтяне не разделяют себя по расовому или этническому признаку, пишет Spiked. В статье автор высмеивает политику идентичности, в соответствии с которой люди утверждают, что Израиль — "белое" государство-колонизатор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии