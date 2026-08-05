Армения намекнула Москве о выставлении счёта за базу в Гюмри: Пашинян заговорил жёстко - думать запретили

Ну неужели руководство Армении не видит куда ведут страну США и Брюсель? Повторяется с некоторыми доворотами путь пройденный Украиной....к чему он неизбежно приведет Армению? Ну неужели не понятно???

Анна Зареченская

Юрий Горемыкин Ну неужели руководство Армении не видит куда ведут страну США и Брюсель? Повторяется с некоторыми доворотами путь пройденный Украиной....к чему он неизбежно приведет Армению? Ну неужели не понятно???

Видимо Пашинян хорошо получил бабла от евросоюза. Денежки он любит. Перекрыть им газ давно пора не по льготной цене, а по европейской, вернуть наших солдат домой, а базу уничтожить. Турки с азерами устроят резню армян, как в былые времена. А этот пес смердящий сбежит из Армении.