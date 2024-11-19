Смелый звонок немецкого канцлера Шольца в Кремль Владимиру Путину получил неожиданное продолжение. Целый ряд европейских политиков, в основном, потерявших свои позиции оставников с антироссийскими взглядами, развернули согласованную компанию медийной критики главы немеуого правительства.
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