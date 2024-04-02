Главе Ялты указали на ненадлежащие содержание пешеходных переходов

Администрации Ялты указали на ненадлежащие содержание дорог. Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская прокуратура совместно с работниками отдела ГИБДД УМВД России провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
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