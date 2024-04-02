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Главе Ялты указали на ненадлежащие содержание пешеходных переходов

Главе Ялты указали на ненадлежащие содержание пешеходных переходов

Администрации Ялты указали на ненадлежащие содержание дорог. Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская прокуратура совместно с работниками отдела ГИБДД УМВД России провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

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