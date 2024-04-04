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Сын Газманова неожиданно отказался от фамилии отца в пользу ЕС. Патриота из сына Олег Михайлович воспитать так и не сумел

Буквально сегодня пришла довольно удивительная новость. Как стало известно, один из сыновей певца Олега Газманова, который как мы знаем славится своей патриотической позицией, Филипп Газманов, неожиданно решил отказаться от фамилии отца.

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