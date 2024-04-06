Об отмене парада 9 мая в Казахстане и культах коллаборационистов на постсоветском пространстве

Nikita Kopitov

Я одного не понимаю, янки и наглосаксы, умудряются ставить лояльных себе правителей в любой части планеты. Почему ж мы то не можем,вокруг Страны создать лояльные государства, даже, не смотря на то что имеем многовековую Совместную историю....