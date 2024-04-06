Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Об отмене парада 9 мая в Казахстане и культах коллаборационистов на постсоветском пространстве

Об отмене парада 9 мая в Казахстане и культах коллаборационистов на постсоветском пространстве

Свой "маленький Гитлер" ближе к сердцу Об отмене парада 9 мая в Казахстане и культах коллаборационистов на постсоветском пространстве Решение об отмене парада 9 мая в связи с «экономией» совершенно неудивительно.

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Комментарии
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Nikita Kopitov
Я одного не понимаю, янки и наглосаксы, умудряются ставить лояльных себе правителей в любой части планеты. Почему ж мы то не можем,вокруг Страны создать лояльные государства, даже, не смотря на то что имеем  многовековую Совместную историю....
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Это не мы. У них есть имя фамилия и отчество.
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казахи давно встали на украинскую дорогу . пора их жестко поставить на место
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