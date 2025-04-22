Алтайские предприниматели могут получить 15 млн рублей на развитие туризма

Соленые озера Алтайского края хотят сделать более привлекательными для туристов Предприниматели могут выиграть грант на реализацию проектов в сфере туризма, рассказал Александр Барышников, начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.
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