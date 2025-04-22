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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайские предприниматели могут получить 15 млн рублей на развитие туризма

Алтайские предприниматели могут получить 15 млн рублей на развитие туризма

Соленые озера Алтайского края хотят сделать более привлекательными для туристов Предприниматели могут выиграть грант на реализацию проектов в сфере туризма, рассказал Александр Барышников, начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.

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