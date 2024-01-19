День 20 января в истории

Международный день осведомленности о пингвинах. Главная цель этого экологического праздника — рассказать людям о жизни этих необычных птиц, об угрозе уменьшения их численности и уничтожении местообитаний.
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