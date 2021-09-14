Стройкомплекс Москвы

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Территорию возле станции БКЛ метро «Проспект Вернадского» благоустроили

Территорию возле станции БКЛ метро «Проспект Вернадского» благоустроили

Завершены основные работы по благоустройству территории, прилегающей к станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

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