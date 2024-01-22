Украинская теннисистка Костюк обвинила US Open в пророссийской пропаганде

Теннисистка Марта Костюк из Украина выступила с критикой пресс-службы Открытого чемпионата США, так как та опубликовала результат матча против россиянки Марии Тимофеевой на Australian Open с флагом России.
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