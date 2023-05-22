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Модель Ирина Шейк опубликовала в личном блоге фотографии с Каннского фестиваля в полупрозрачном наряде

Модель Ирина Шейк опубликовала в личном блоге фотографии с Каннского фестиваля в полупрозрачном наряде

Российская модель Ирина Шейк снялась в прозрачной одежде без нижнего белья. Фотографии в данном наряде девушка опубликовала в социальных сетях.

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