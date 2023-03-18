Томминокеры

Когда жители британского Уэльса и графства Девон отправлялись на работу в угольные шахты, то они часто слышали там странные постукивания, а некоторые даже клялись, что видели маленьких зеленокожих человечков в горной одежде и с кирками в руках.
Когда жители британского Уэльса и графства Девон отправлялись на работу в угольные шахты, то они часто слышали там странные постукивания, а некоторые даже клялись, что видели маленьких зеленокожих человечков в горной одежде и с кирками в руках.
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