Этот таинственный мир

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Томминокеры

Томминокеры

Когда жители британского Уэльса и графства Девон отправлялись на работу в угольные шахты, то они часто слышали там странные постукивания, а некоторые даже клялись, что видели маленьких зеленокожих человечков в горной одежде и с кирками в руках.

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