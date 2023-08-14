Не тех боятся украинцы. Не "русский агрессор" идёт забрать у них кровно нажитое, а ближайший друг и союзник – поляк.
Поляки выселяют украинцев из Львова...
Комментарии
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Serg
"Не "русский агрессор" идёт забрать у них кровно нажитое"-с каких это пор, присоединенные к СССР Сталиным польские территории стали кровно нажитыми хохлами?
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1 час.
S
Serg
Это репарации за участие поляков в войне на стороне Германии
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1 час.
Александр Рожков
Вот тут я с поляками согласен. Не хер. Довыебывались.
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1 час.
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