Компактный льдогенератор Xiaomi с быстрым приготовлением льда за считанные минуты поступил в продажу в Китае

Устройство готовит первую порцию льда за 6–8 минут, предлагает два размера кубиков и способно производить до 13 кг льда в сутки Xiaomi выпустила новый льдогенератор Mijia, который сегодня, 31 августа, поступил в продажу в Китае на JD.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым