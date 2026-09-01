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Мировое обозрение

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Натовский Boxer не ушёл от FPV: «Запад» сорвал снабжение ВСУ

Натовский Boxer не ушёл от FPV: «Запад» сорвал снабжение ВСУ

Расчёты FPV-дронов группировки войск «Запад» нанесли серию точечных ударов по технике ВСУ на Краснолиманском направлении.

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