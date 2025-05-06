Российские туристы жалуются на нашествие комаров на курортах Египта

На курортах Шарм-эль-Шейх в Египте российские туристы столкнулись с массовым нашествием комаров. Как сообщает Telegram-канал SHOT, отдыхающие жалуются на укусы по всему телу и страх заразиться малярией или лихорадкой денге.
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