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СМИ: Беглов после поездки в Москву может разрешить ввести в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центр"

СМИ: Беглов после поездки в Москву может разрешить ввести в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центр"

По данным СМИ и телеграм-каналов губернатор Петербурга Александр Беглов, после заявления Евгения Пригожина в Генпрокуратуру РФ, хочет в ближайшее время выдать все необходимые разрешения для введения в в эксплуатацию здания "ЧВК Вагнер Центра".

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