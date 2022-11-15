СМИ: Беглов после поездки в Москву может разрешить ввести в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центр"

По данным СМИ и телеграм-каналов губернатор Петербурга Александр Беглов, после заявления Евгения Пригожина в Генпрокуратуру РФ, хочет в ближайшее время выдать все необходимые разрешения для введения в в эксплуатацию здания "ЧВК Вагнер Центра".