Владимир Путин обозначил рождаемость как ключевой вызов для России

3 сентября 2026 года на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин выделил уровень рождаемости как один из главных вызовов, стоящих перед страной.
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