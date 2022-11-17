Согласно приведенным данным, выручка компании выросла, а чистая прибыль — снизилась

Согласно приведенным данным, выручка компании увеличилась, а чистая прибыль уменьшилась. ПАО «МТС» отчиталось сегодня по МСФО за III квартал и 9 месяцев текущего года.
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