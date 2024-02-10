Орловские пожарные почтили память погибшего 10 лет назад сослуживца

Сегодня, 10 февраля, скорбная дата для всех сотрудников пожарной охраны Орловской области. Ровно 10 лет назад трагически погиб командир отделения 3-й пожарно-спасательной части старший сержант внутренней службы Алексей Сопин.
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