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Орловские пожарные почтили память погибшего 10 лет назад сослуживца

Орловские пожарные почтили память погибшего 10 лет назад сослуживца

Сегодня, 10 февраля, скорбная дата для всех сотрудников пожарной охраны Орловской области. Ровно 10 лет назад трагически погиб командир отделения 3-й пожарно-спасательной части старший сержант внутренней службы Алексей Сопин.

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