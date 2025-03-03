BraCon: представление будущих событий помогает избавиться от зависимостей

Американские ученые из Политехнического университета Вирджинии обнаружили, что яркое представление конкретных будущих событий может снизить импульсивность, улучшить принятие решений и стать эффективным методом лечения алкогольной зависимости.
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