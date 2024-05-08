Жителей Алтайского края предупредили о нашествии комаров в мае

В Алтайском крае ожидается значительное увеличение активности комаров начиная с середины мая. По словам доктора биологических наук, профессора и энтомолога Людмилы Комаровой, это связано с весенним паводком, который способствовал застою воды в пониженных местах рельефа.
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