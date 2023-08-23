Новые iPhone начнут продавать с большой скидкой

Сотовые операторы США будут мотивировать клиентов покупать новые смартфоны Apple. Источникам Bloomberg стало известно, что ведущие американские сотовые операторы запланировали предложить абонентам скидки на покупку аппаратов серии iPhone 15.
Сотовые операторы США будут мотивировать клиентов покупать новые смартфоны Apple. Источникам Bloomberg стало известно, что ведущие американские сотовые операторы запланировали предложить абонентам скидки на покупку аппаратов серии iPhone 15.
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