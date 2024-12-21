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Хинштейн: жители села Плехово рассказали, что ВСУ расстреливали мирных граждан

Хинштейн: жители села Плехово рассказали, что ВСУ расстреливали мирных граждан

Жители недавно освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Плехово в Курской области рассказали, что украинские солдаты расстреливали мирное население.

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Комментарии
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ЕК
Евгений Кузнецов
Уважаемый гражданин Хинштейн! А нет ли у Вас желания пригласить в Плехово Путина, Белоусова и, особенно, Герасимова - для бесед с жителями этого села не из далёкого далёка, а на месте преступлений укрофашистов, а не в уютных офисах в сверх комфортной обстановке ?        Может после этого будут в полную силу задействованы российские силы спецопераций и в Плехово будут доставлены, Буданов и другие укро преступники с целью их повешения при народе ???   Россияне давно ждут подобных решительных действий от своей, живущей и сладко кушающей на народные деньги, власти !
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21 час.

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