Хинштейн: жители села Плехово рассказали, что ВСУ расстреливали мирных граждан

ЕК

Евгений Кузнецов

Уважаемый гражданин Хинштейн! А нет ли у Вас желания пригласить в Плехово Путина, Белоусова и, особенно, Герасимова - для бесед с жителями этого села не из далёкого далёка, а на месте преступлений укрофашистов, а не в уютных офисах в сверх комфортной обстановке ? Может после этого будут в полную силу задействованы российские силы спецопераций и в Плехово будут доставлены, Буданов и другие укро преступники с целью их повешения при народе ??? Россияне давно ждут подобных решительных действий от своей, живущей и сладко кушающей на народные деньги, власти !