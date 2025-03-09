В Геническе перезахоронят останки порядка 1 тыс. жертв фашистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Останки порядка тысячи жертв фашистских захватчиков, которые планируется поднять из массового захоронения в городе Геническе Херсонской области, будут перезахоронены в рамках акции "Без срока давности", сообщил ТАСС глава крымского отделения ДОСААФ Андрей Попов.
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