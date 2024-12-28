В Рязани сотрудники наркоконтроля задержали участников группы закладчиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области установили, что двое жителей города Рязани 30 и 26 лет являются активными участниками интернет-магазина по сбыту наркотических средств и психотропных веществ.
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