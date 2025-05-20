В Петербурге задержан подозреваемый в администрировании чата для педофилов

Служителя монастыря подозревают в администрировании чата для педофилов. Об этом сообщает 78.ru. Мужчину задержали в рамках дела о людях, пропагандирующих действия сексуального характера в отношении мальчиков.
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