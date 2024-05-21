Лишённым гражданства дадут 90 дней: МВД предложило новое правило для депортируемых

МВД предложило позволить людям, лишенным русского гражданства, оставаться в стране от 15 до 90 дней.В России намереваются закрепить сроки возможного пребывания в стране для тех людей, которые лишились гражданства нашей страны.
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