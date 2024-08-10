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Галактионов об успешном начале сезона: «Счастье требует тишины. Пусть от других будут ожидать громких свершений, «Локо» же будет постепенно двигаться вперед»

– Нынешний «Локомотив», пусть и ушли топ‑футболисты, нашел свой «дзен» и постоянство, чтобы бороться за топ? – Подводить итоги рано.

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