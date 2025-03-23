Исследование: что произойдет с мозгом, если полностью отказаться от алкоголя на 7 месяцев

Такой эксперимент многие столетия ставится во всех тюрьмах и каторгах мира. По озвученным в данной статье результатам очевидно, что всегда самые бодрые люди, обладающие самым хорошим настроением - арестованные, каторжане и лагерники.

толя кузнецов

Полная лапша на уши, я пью огниво своё 42% 50 лет почти каждый день если не за рулём мне 80 лет легко ремонтирую любой компьютер планшет, монитор телевизор, любую бытовую технику электро инструменты ,электрооборудование авто, радиоэлектронику образование 8 классов два училища СПТУ ну и как господа учёные попробуйте как я, а не надрывайтесь слабо!!!!!