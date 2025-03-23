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TRENDYMEN

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Исследование: что произойдет с мозгом, если полностью отказаться от алкоголя на 7 месяцев

Исследование: что произойдет с мозгом, если полностью отказаться от алкоголя на 7 месяцев

Алкогольная зависимость — серьезная проблема, затрагивающая миллионы людей по всему миру. Спиртные напитки оказывают разрушительное воздействие на организм, особенно на мозг, нарушая его нормальные функции.

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Комментарии
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Daddy Bo
Такой эксперимент многие столетия ставится во всех тюрьмах и каторгах мира. По озвученным в данной статье  результатам  очевидно, что всегда самые бодрые люди, обладающие самым хорошим настроением - арестованные, каторжане и лагерники.
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18 час.
Николай Першин
космонавты и подводники
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13 час.
толя кузнецов
Полная лапша на уши, я пью огниво своё 42% 50 лет почти каждый день если не за рулём мне 80 лет легко ремонтирую любой компьютер планшет, монитор телевизор, любую бытовую технику электро инструменты ,электрооборудование авто, радиоэлектронику образование 8 классов два училища СПТУ ну и как господа учёные попробуйте как я, а не надрывайтесь слабо!!!!!
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3 час.
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