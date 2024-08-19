Короткая программа Мухортовой и Евгеньева поставлена под песню Елены Ваенги «Шопен»

Короткая программа пары поставлена под песню «Шопен» Елены Ваенги. «К сожалению или к счастью, музыка на КП осталась неотгаданной, а я вспомнила, что сама давно уже ее слила «Шопен» Елена Ваенга », – написала Мухортова.
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