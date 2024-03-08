Руперт Мердок собрался жениться на экс-тёще Романа Абрамовича

Американское издание The New York Times пишет, что американский медиамагнат Руперт Мердок в возрасте 92 лет собирается жениться на 67-летней Елене Жуковой — молекулярном биологе из России, известной, кроме того, как бывшая теща миллиардера Романа Абрамовича.