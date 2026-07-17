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Axios: законопроект о новых санкциях против России поддержал 61 сенатор США

Axios: законопроект о новых санкциях против России поддержал 61 сенатор США

Обновленный законопроект о новых санкциях против России, разработанный при участии покойного сенатора Линдси Грэма, поддержал 61 член сената США, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в конгрессе.

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