Климатический Саммит ООН: новый подход и новые вызовы

Вот уже неделю Объединенные арабские эмираты в центре мирового внимания: начиная с 30 ноября проходит Международная климатическая конференция СОР-28, в которой принимает участие представительная российская делегация .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии