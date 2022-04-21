Город не знают, нарушают правила: по вине водителя грузовика в ДТП пострадала женщина

Автомобильная авария, в результате которой пострадала женщина, зарегистрирована в городе Уссурийске. Уроженец Средней Азии за рулем грузовика, на которого у него не было соответствующего разрешения, выехал на перекресток и столкнулся с Toyota Prius, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.