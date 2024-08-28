Владивостокцы застряли в многокилометровой пробке из-за ДТП

Во Владивостоке из-за ДТП на дороге образовался транспортный коллапс. Автомобилисты опубликовали в Сети кадры многокилометровой пробки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «dpskontrol125_rus».
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